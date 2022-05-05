На въезде в Мариуполь заменили украиноязычные таблички

На въезде в освобождённый Мариуполь сотрудники дорожной службы начали менять украиноязычные таблички с названием города. Им на смену пришли на русскоязычные, передаёт URA.RU.

В Верховную раду ранее внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».