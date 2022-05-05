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26 минут назад

На въезде в Мариуполь заменили украиноязычные таблички

News.ru

На въезде в освобождённый Мариуполь сотрудники дорожной службы начали менять украиноязычные таблички с названием города. Им на смену пришли на русскоязычные, передаёт URA.RU.

На въезде в Мариуполь заменили украиноязычные таблички
Фото: телеграм-канал Ura.ruтелеграм-канал Ura.ru

В Верховную раду ранее внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».

В Чернигове 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Таким образом Украина продолжила политику отказа от всего, что может напоминать Россию и её деятелей на своей территории.

В мире,Верховная Рада,
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