НАТО может усилить присутствие на Балтике на период рассмотрения заявки Швеции в альянс

НАТО может усилить военное присутствие в регионе Балтийского моря для обеспечения безопасности Швеции на период рассмотрения возможной заявки о вступлении в альянс. Об этом в четверг в интервью телеканала SVT заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Я убежден, что мы найдем решения для потребностей Швеции в области безопасности в переходный период с момента подачи Швецией заявки до ее членства, - сказал он. - Мы должны помнить, что в тот момент, когда Швеция, возможно, подаст заявку, и НАТО заявит о желании, чтобы Швеция присоединилась, НАТО берет на себя твердое обязательство быть в состоянии гарантировать безопасность Швеции. У нас есть разные способы обозначить это, в том числе посредством усиления присутствия НАТО и сил НАТО в районе Швеции и Балтийского моря".
По словам генсека, процесс принятия Швеции будет быстрым.
"Мы хотим быстрого завершения самого процесса. Это было бы явным признаком политического желания очень серьезно относиться к потребностям Швеции в области безопасности", - сказал он.
13 мая в Швеции будет готов межпартийный анализ ситуации в области политики безопасности, правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) определится по поводу вступления страны в НАТО 15 мая. Многие видные члены СДРПШ, в том числе премьер-министр Магдалена Андерссон, на фоне ситуации на Украине выступают за отказ от политики неприсоединения и вступление Швеции в военный блок.