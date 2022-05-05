НАТО может усилить присутствие на Балтике на период рассмотрения заявки Швеции в альянс

"Я убежден, что мы найдем решения для потребностей Швеции в области безопасности в переходный период с момента подачи Швецией заявки до ее членства, - сказал он. - Мы должны помнить, что в тот момент, когда Швеция, возможно, подаст заявку, и НАТО заявит о желании, чтобы Швеция присоединилась, НАТО берет на себя твердое обязательство быть в состоянии гарантировать безопасность Швеции. У нас есть разные способы обозначить это, в том числе посредством усиления присутствия НАТО и сил НАТО в районе Швеции и Балтийского моря".