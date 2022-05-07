Токио увидел в реакции на действия Москвы сигнал для Пекина

Действия Запада в ответ на решения и шаги России в отношении Украины имеют важное значение с точки зрения сдерживания Китая. Такое мнение высказал в опубликованном в пятницу в электронной версии газеты The Washington Post интервью министр обороны Японии Нобуо Киси.

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Китай внимательно наблюдает за текущей ситуацией вокруг Украины, и "он уделяет особенно значительное внимание тому, какого рода реакцию демонстрирует международное сообщество", утверждал глава японского военного ведомства, который провел в эти дни переговоры в столице США. На взгляд Киси, ответные действия Запада будут оказывать существенное влияние на расчеты Пекина и его "действия в азиатском регионе в перспективе". По его словам, если мировое сообщество позволит действиям России на Украине остаться без последствий, "то это может подать неверный сигнал о том, что такие действия можно терпеть в других точках земного шара, в том числе в регионах Индийского и Тихого океанов. В этом плане такие действия России терпеть нельзя", отметил руководитель Минобороны Японии.

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По его словам, Токио намерен оказывать Киеву в нынешней ситуации всю возможную поддержку.

Комментируя далее военное строительство КНДР, Киси отметил, что ракетные испытания Пхеньяна стали толчком для обсуждения целесообразности разработки Японией потенциала, позволяющего наносить удары по оборонным объектам потенциального противника при помощи собственных истребителей-бомбардировщиков. Японским властям необходимо изучить этот комплекс вопросов, поскольку речь идет о защите своего населения, убежден министр.

Кроме того, он заверил, что правительство Японии настроено на поддержание тесных контактов с новым президентом Республики Корея, в том числе чтобы укреплять трехстороннее сотрудничество между Токио, Сеулом и Вашингтоном. В связи с этим Киси выразил надежду на готовность избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля решать различные вопросы, омрачающие отношения между Сеулом и Токио.