В Приднестровье нашли единственный выход из конфликта с Молдавией

«Мы сторонники добрососедских отношений. География для нас определяет очень многое, потому мы хотим обеспечить максимально взаимовыгодные отношения и с Молдовой, и с Украиной. При этом понятно, что с Молдовой мы абсолютно разные: разные народы, разная идентичность, разные векторы развития, разные герои и символы и, очевидно, разное будущее», — отметил Игнатьев в прямом эфире телеканала «Россия 24».