В Молдавии отметили невозможность военной помощи Украине

Председатель парламента, лидер правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу отметил невозможность оказания военной помощи Украине в ответ на соответствующую просьбу спикера Верховной рады Руслана Стефанчука , сообщила корреспонденту ТАСС в четверг пресс-секретарь ПДС Адриана Влас.

"Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, мы не можем направлять военную технику в другие страны", - сказала Влас.

В ходе визита Гросу в Киев Стефанчук попросил рассмотреть возможность передачи Украине шести самолетов МИГ-29, которые республика ранее выставляла на продажу. Покупателей на них республика не нашла по сегодняшний день.