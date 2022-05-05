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1 час назад

Глава парламента Молдавии отметил невозможность оказания военной помощи Украине

ТАССиещё 2

Председатель парламента, лидер правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу отметил невозможность оказания военной помощи Украине в ответ на соответствующую просьбу спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, сообщила корреспонденту ТАСС в четверг пресс-секретарь ПДС Адриана Влас.

В Молдавии отметили невозможность военной помощи Украине
Фото: ТАССТАСС

"Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, мы не можем направлять военную технику в другие страны", - сказала Влас.

В ходе визита Гросу в Киев Стефанчук попросил рассмотреть возможность передачи Украине шести самолетов МИГ-29, которые республика ранее выставляла на продажу. Покупателей на них республика не нашла по сегодняшний день.

В Молдавии заявили, что ситуация на Украине сблизила позиции Кишинева и Тирасполя

В мире,Игорь Гросу,Руслан Стефанчук,Верховная Рада,
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