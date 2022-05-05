На Филиппинах провели акцию "Бессмертный полк" в формате автопробега

Мемориальная акция "Бессмертный полк" в ознаменовании 77-й годовщины Победы состоялась в филиппинской столице. Об этом в четверг сообщила корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства России на Филиппинах Нина Пракапович.

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По ее словам, "российские дипломаты вместе с настоятелем местного прихода Русской православной церкви в память о героях Великой Отечественной войны совершили автопробег в одном из районов филиппинской столицы". "С поздравительной речью также выступил посол России на Филиппинах Марат Павлов, - продолжила Пракапович. - Кроме того, для детей сотрудников диппредставительства был проведен "Урок патриотизма".

"В пятницу на острове Себу состоится еще один автопробег, - рассказала пресс-атташе посольства. - Акции проходят в таком формате, в том числе из-за действующих коронавирусных ограничений, а также в связи с малочисленностью российских граждан, большинство которых покинуло республику в начале пандемии". "Вместе с тем мероприятия проводятся заранее, поскольку 9 мая на Филиппинах пройдут всеобщие выборы", - добавила она.