Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев

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Отмечается, что Зеленский и Штайнмайер впервые провели телефонный разговор после апрельского скандала, вспыхнувшего на фоне отказа украинской стороны принимать лидера ФРГ.

Во время переговоров глава Украины пригласил президента Германии, немецкого канцлера и все руководство страны в Киев.