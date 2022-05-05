Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Главы государств обсудили «недоразумения прошлого». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на DPA.
Отмечается, что Зеленский и Штайнмайер впервые провели телефонный разговор после апрельского скандала, вспыхнувшего на фоне отказа украинской стороны принимать лидера ФРГ.
Во время переговоров глава Украины пригласил президента Германии, немецкого канцлера и все руководство страны в Киев.
Разговор Зеленского со Штайнмайером продлился 45 минут. По его итогам президент Германии заверил главу Украины в полной поддержке.