Президент Польши Анджей Дуда раскрыл истинные планы Варшавы в отношении Украины, заявив, что границы между двумя странами больше не будет. Такое признание он сделал в ходе празднования Дня независимости польской диаспоры и поляков зарубежья.
Фактически он повторил слова президента Украины Владимира Зеленского, только явно вкладывая в них иной смысл.
"Между нашими странами - Польшей и Украиной - не будет больше границы. Этой границы больше не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу", - заявил Дуда.
Он также отметил, что Варшава делает все возможное для помощи киевскому режиму.
Как ранее проинформировал глава СВР РФ Сергей Нарышкин,
"Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине".
Эти действия с высокой долей вероятности приведут к расколу Украины.
Такого же мнения придерживается польский политолог Конрад Ренкас. В интервью "Украина.ру" он заявил, что власти Польши охотно бы заняли часть территорий Западной Украины, однако Варшава ждет зеленого сигнала от Вашингтона.