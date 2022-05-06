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40 минут назад

Дуда: Границы между Польшей и Украиной больше не будет

Российская Газетаиещё 10

Президент Польши Анджей Дуда раскрыл истинные планы Варшавы в отношении Украины, заявив, что границы между двумя странами больше не будет. Такое признание он сделал в ходе празднования Дня независимости польской диаспоры и поляков зарубежья.

Дуда: Границы между Польшей и Украиной больше не будет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фактически он повторил слова президента Украины Владимира Зеленского, только явно вкладывая в них иной смысл.

"Между нашими странами - Польшей и Украиной - не будет больше границы. Этой границы больше не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу", - заявил Дуда.

Он также отметил, что Варшава делает все возможное для помощи киевскому режиму.

Как ранее проинформировал глава СВР РФ Сергей Нарышкин,

"Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине".

Эти действия с высокой долей вероятности приведут к расколу Украины.

Такого же мнения придерживается польский политолог Конрад Ренкас. В интервью "Украина.ру" он заявил, что власти Польши охотно бы заняли часть территорий Западной Украины, однако Варшава ждет зеленого сигнала от Вашингтона.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Нарышкин,Анджей Дуда,СВР России,
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