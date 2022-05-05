«Никогда не было тяжелее». Как сравнение Косово с Донбассом усложнило позицию Сербии

Президент Сербии Александр Вучич констатировал, что Белград находится в очень трудном положении на международной арене. Ситуацию дополнительно усложнили слова российского лидера Владимира Путина, который провел аналогии между признанием независимости Косово и республик Донбасса на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Darko Vojinovic/AP Darko Vojinovic/AP

Слова президента РФ Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутерришу про аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии. Об этом заявил в четверг, 5 мая, президент республики Александр Вучич.

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Сербский лидер находится с рабочим визитом в Германии, где накануне он провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а сегодня утром — с министром иностранных дел Анналеной Бербок, передает РИА «Новости».

«Вы слышали Олафа Шольца, что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций. А сейчас подумайте, если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил это на встрече. Заявления всегда лишь слабое отражение того, что происходит на встрече», — сказал Вучич журналистам, комментируя переговоры.

«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра [в обращении к гражданам — «Газета.Ru»], в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — заключил Вучич.

О чем говорил Путин

26 апреля российский лидер провел переговоры с генсеком ООН. В частности, он напомнил Гутерришу о решении международного суда ООН по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением. Поэтому, по мнению Путина, у России было право признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и оказать им военную помощь.

Согласно конституции Сербии, территория республики Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, но фактически не контролируется Белградом.

Независимость Косова, объявленную в одностороннем порядке в 2008 году, затем признали 114 стран, однако впоследствии 17 из них отозвали свое решение.

«Прецедент создан»

По мнению правительств США и некоторых государств ЕС, ситуация в Косове уникальна, а признание его суверенитета не должно быть прецедентным для иных самопровозглашенных образований.

В качестве обоснования уникальности Косова назывались такие факторы, как общий контекст распада Югославии, этнические чистки и преступления в отношении гражданского населения Косова и длительный период нахождения края под управлением администрации ООН.

22 июля 2010 года международный суд ООН признал, что провозглашение независимости Косова не противоречит нормам международного права.

На переговорах с Гутерришем Путин напомнил: в этом решении было сказано, что при реализации права на самоопределение государство не обязано обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны, на территории которой оно располагалось ранее.

По аналогии с этим и республики Донбасса могли объявить о своем суверенитете, «потому что прецедент создан», а Россия могла их признать, отметил президент РФ.

«Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе в отношении Косова. То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса. После того, как мы это сделали, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении того государства, которое проводит против них военные операции. И мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51 раздела VII Устава ООН», — утверждает Путин.

«Двойные стандарты»

В марте Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины, различную трактовку принципа территориальной целостности и давление на Белград для введения санкций России.

«Они говорят нам о территориальной целостности Украины, показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски? У всех нас в голове смешиваются вещи: соблюдение принципа международного права, где, бесспорно, кто его нарушил и кто жертва, и то, кто был жертвой, и кто нарушал международное право и без решения Совбеза ООН принимал жесткие решения в ущерб Сербии», — сказал президент республики.

По его словам, Белград будет поддерживать мир в регионе и не вмешиваться в события на Украине. Вучич также отметил, что по поводу санкций в отношении России он не давал Западу никаких обещаний.

Драма для Белграда

В обращении к гражданам страны 2 марта президент Сербии сообщал, что Белград поддержал четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране.

По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

В апреле Вучич поблагодарил Москву за понимание в вопросе о том, почему Сербия проголосовала за приостановку участия РФ в Совете ООН по правам человека, а руководство ЕС — за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.

Спецоперация на Украине

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Добавим, что ООН определяет геноцид как форму массового насилия, действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу.