В Дании выявили новые варианты омикрон-штамма коронавируса

"SSI продолжает внимательно следить за новыми подвариантами. Однако при существующей базе данных и скудных знаниях об их инфекционности слишком рано оценивать, как инфекция будет развиваться в Южной Африке и США в ближайшем будущем", - приводятся в пресс-релизе слова старшего научного сотрудника SSI Мортена Расмуссена.