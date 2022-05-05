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37 минут назад

В Дании выявили новые варианты омикрон-штамма коронавируса

ТАСС

Несколько случаев новых подвариантов омикрон-штамма коронавируса обнаружены в Дании. Об этом в четверг сообщает Государственный институт сыворотки (SSI).

В Дании выявили новые варианты омикрон-штамма коронавируса
Фото: globallookpressgloballookpress

Речь идет о ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1. Первые два, возможно, станут причиной новой волны заражения в Южной Африке. Распространенность последнего усиливается в Соединенных Штатах.

"SSI продолжает внимательно следить за новыми подвариантами. Однако при существующей базе данных и скудных знаниях об их инфекционности слишком рано оценивать, как инфекция будет развиваться в Южной Африке и США в ближайшем будущем", - приводятся в пресс-релизе слова старшего научного сотрудника SSI Мортена Расмуссена.

В Дании на подвариант BA.2 на прошлой неделе приходилось примерно 99% всех случаев заражения SARS-CoV-2.

В мире,Мортен Расмуссен,
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