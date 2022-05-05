Приглашение Путина на саммит G20 назвали «головной болью» Байдена

Приглашение президента России Владимира Путина в Индонезию на саммит G20 стало «головной болью» президента США Джо Байдена, который призывал бойкотировать Россию на этом международном форуме, пишет The Washington Post.

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Издание отмечает, что страны, не согласившиеся с изображением России «глобальным изгоем», поставили Байдена перед трудным выбором. Теперь он должен решить, присутствовать ли на саммите с мировым лидером, которого он «заклеймил как военного преступника», или полностью отказаться от поездки в Индонезию, позволив Китаю и России стать главными участниками одного из важнейших международных экономических форумов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась прояснить журналистам позицию американского лидера, заявив, что до намеченного на ноябрь саммита «группы двадцати» еще шесть месяцев.