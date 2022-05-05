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52 минуты назад

Приглашение Путина на саммит G20 назвали «головной болью» Байдена

Алиса Селезнёва

Приглашение президента России Владимира Путина в Индонезию на саммит G20 стало «головной болью» президента США Джо Байдена, который призывал бойкотировать Россию на этом международном форуме, пишет The Washington Post.

Приглашение Путина на саммит G20 назвали «головной болью» Байдена
Фото: ReutersReuters

Издание отмечает, что страны, не согласившиеся с изображением России «глобальным изгоем», поставили Байдена перед трудным выбором. Теперь он должен решить, присутствовать ли на саммите с мировым лидером, которого он «заклеймил как военного преступника», или полностью отказаться от поездки в Индонезию, позволив Китаю и России стать главными участниками одного из важнейших международных экономических форумов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась прояснить журналистам позицию американского лидера, заявив, что до намеченного на ноябрь саммита «группы двадцати» еще шесть месяцев.

Индонезия ранее подтвердила, что направила приглашение на саммит G20 всем странам-членам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в конце апреля, что Россия начала подготовку к мероприятию, но говорить «о модальностях участия» пока преждевременно.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация США,
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