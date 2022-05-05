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57 минут назад

Президент Германии провел телефонный разговор с Зеленским

ТАСС

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщила в четверг администрация президента ФРГ.

Зеленский поговорил с президентом ФРГ на фоне скандала
Фото: ReutersReuters

"Оба лидера назвали разговор очень важным и очень хорошим. Замешательство, которое было в прошлом, устранено. Оба президента договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении.

Переговоры прошли спустя несколько недель после того, как Штайнмайер был вынужден отменить визит в Киев, потому что там не захотели его принимать из-за якобы тесных связей с РФ. После этого ехать в Киев отказался канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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