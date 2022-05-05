Зеленский поговорил с президентом ФРГ на фоне скандала

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщила в четверг администрация президента ФРГ.

"Оба лидера назвали разговор очень важным и очень хорошим. Замешательство, которое было в прошлом, устранено. Оба президента договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении.

Переговоры прошли спустя несколько недель после того, как Штайнмайер был вынужден отменить визит в Киев, потому что там не захотели его принимать из-за якобы тесных связей с РФ. После этого ехать в Киев отказался канцлер ФРГ Олаф Шольц.