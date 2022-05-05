«Давайте прекращайте»: Лукашенко о конфликте на Украине

Конфликт на Украине утихнет в течение недели, если Вашингтон скажет Киеву, что пора прекращать военные действия. Об этом в интервью Associated Press заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 мая отметил, что динамики на переговорах нет - «скорее, наоборот». По его словам, украинские переговорщики меняют свою позицию каждый день.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что руководство Украины не может самостоятельно принять решение об окончании военных действий.

«Может, руководство Украины и хочет, но не может. Не может по одной причине: потому что сегодня не Зеленский управляет Украиной (пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения)», - пояснил он.

По мнению Лукашенко, конфликт может быть быстро разрешен, если соответствующее распоряжение поступит из Вашингтона.