"Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану у россиян, как они говорят <...>. Но я хочу еще раз подчеркнуть, как я ощущаю, операция эта затянулась", - сказал Лукашенко, видиофрагмент из интервью которого разместил в четверг Telegram-канал "Пул первого".