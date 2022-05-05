Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия в ходе украинского кризиса недопустимо. Интервью Лукашенко Associated Press опубликовано на его сайте.
Лукашенко подчеркнул, что использовать ядерное оружие в украинском конфликте нельзя «еще и потому, что это рядом с нами».
«Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще…что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда», - заявил он.
Глава МИД России Сергей Лавров 25 апреля заявил, что ядерная война недопустима, но ее угроза реальна.
«Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать», - сказал он.
Глава Пентагона Ллойд Остин позже заявил, что украинский кризис не может перерасти в ядерный конфликт.
Глава МИД Германии Анналена Бербок отмечала, что полностью исключить вероятность ядерной войны невозможно.
«В отношении того, что может произойти: мы не знаем. Никто в мире не может с уверенностью предсказать, что будет дальше. Мы не можем полностью исключить что-либо», - подчеркивала она.