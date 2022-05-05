На Украине намерены изъять из библиотек русскую литературу

Украинское министерство культуры намерено изъять из библиотек по всей стране произведения русской литературы, которые якобы могут содержать пропаганду. Об этом заявила замглавы министерства Лариса Петасюк.
Как подчеркивают в украинском министерстве, книги русских авторов должны быть заменены "качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств".
Какие книги непосредственно попадут под запрет будет решать Совет по развитию библиотечного дела, эксперты которого уже разработали "соответствующие методические рекомендации" и "критерии изъятия книг". Среди данных критериев - содержание, "направленное на ликвидацию независимости Украины", нахождение авторов и издательств в санкционных списках, а также поддержка авторами специальной военной операции России на Украине.
Ранее Государственный комитет по ТВ и радиовещанию Украины ввел запрет на ввоз в страну любой издательской продукции с территории России. Это было сделано с целью "недопущения культурного и информационного влияния на настроения украинцев".