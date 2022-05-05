Додон предупредил Молдавию об угрозе из-за поддержки Киева

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что граждане страны могут «дорого заплатить», если Кишинев начнет активно поддерживать Киев в конфликте с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так Додон прокомментировал визит спикера парламента Молдавии Игоря Гросу в Киев.
Во время визита Гросу сообщил, что Кишинев готов направить на Украину контингент саперов для разминирования территорий.
По мнению Додона, у Гросу «нет ни политических полномочий, ни морального права» для обещаний, «столь опасных для молдаван».
Экс-президент подчеркнул, что Молдавия - нейтральная страна и не должна участвовать в конфликте России и Украины.
«Таким образом, ни саперские отряды, ни другая военная помощь, которые, по словам спикера украинской Рады, были обещаны молдавским спикером, не может исходить от Молдовы. И тем более спикер Гросу своими категорическими и субъективными заявлениями не должен подвергать экономическому и другим рискам молдавских граждан, которые могут дорого заплатить из-за его бездумных слов», - написал Додон (орфография и пунктуация автора сохранены).
Он заявил, что угроз для Молдавии не будет, если президент Майя Санду и её команда не втянут страну в конфликт.