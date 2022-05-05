Додон предупредил Молдавию об угрозе из-за поддержки Киева

«Таким образом, ни саперские отряды, ни другая военная помощь, которые, по словам спикера украинской Рады, были обещаны молдавским спикером, не может исходить от Молдовы. И тем более спикер Гросу своими категорическими и субъективными заявлениями не должен подвергать экономическому и другим рискам молдавских граждан, которые могут дорого заплатить из-за его бездумных слов», - написал Додон (орфография и пунктуация автора сохранены).