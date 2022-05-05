Для Украины собрали более шести миллиардов долларов помощи

Страны-участницы донорской конференции в Варшаве собрали 6,5 миллиарда долларов, которые направят на помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

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Организаторами мероприятия выступили Польша и Швеция.

«Мы все вместе собрали 6,5 миллиарда долларов. Это наше обязательство на сегодня», —заявил Моравецкий в своем заключительном слове.

Польский премьер заметил, что это не окончательная сумма. По его словам, сумма может увеличиться после того, как участники конференции ознакомятся со всеми поступившими заявлениями.