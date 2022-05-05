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41 минуту назад

Утка пробежала марафон в США и попала на видео

Александр Кузьмин

В США утка приняла участие в беговом марафоне. На забавный случай обращают внимание российские Telegram-каналы, разместившие видео с пернатой спортсменкой.

На кадрах видно, как утка в толпе людей бежит по дорожке, старательно перебирая своими лапками. Судя по всему, необычная участница уличного соревнования не стала сходить с дистанции и дошла до самого финиша. В конце забега птице дали попить и наградили медалью.

Ранее сообщалось, что кошка прихлопнула капотом автомобиля своего хозяина, который чинил транспортное средство.

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