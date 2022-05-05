В США утка приняла участие в беговом марафоне. На забавный случай обращают внимание российские Telegram-каналы, разместившие видео с пернатой спортсменкой.

На кадрах видно, как утка в толпе людей бежит по дорожке, старательно перебирая своими лапками. Судя по всему, необычная участница уличного соревнования не стала сходить с дистанции и дошла до самого финиша. В конце забега птице дали попить и наградили медалью.