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53 минуты назад

Лукашенко оценил возможность конфликта Путина с НАТО

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин не стремится к глобальному конфликту с НАТО. Интервью Лукашенко Associated Press опубликовано на его сайте.

Лукашенко оценил возможность конфликта Путина с НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Скорее всего, он [Путин - прим.ред.] не хочет глобального столкновения с НАТО», - сказал Лукашенко.

Он призвал страны Запада «воспользоваться этим и сделать все, чтобы этого не было».

Также Лукашенко назвал недопустимым применение ядерного оружия в ходе украинского конфликта.

«Еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще…что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда», - подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил белорусским чиновникам и представителям общественности, что «как бы не пытались втянуть» Белоруссию в боевые действия на территории Украины, у них нет оснований для беспокойства.

«Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом», - заявил Лукашенко.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,НАТО,
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