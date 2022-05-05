Лукашенко оценил возможность конфликта Путина с НАТО

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин не стремится к глобальному конфликту с НАТО. Интервью Лукашенко Associated Press опубликовано на его сайте.
«Скорее всего, он [Путин - прим.ред.] не хочет глобального столкновения с НАТО», - сказал Лукашенко.
Он призвал страны Запада «воспользоваться этим и сделать все, чтобы этого не было».
Также Лукашенко назвал недопустимым применение ядерного оружия в ходе украинского конфликта.
«Еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще…что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда», - подчеркнул он.
Ранее Лукашенко заявил белорусским чиновникам и представителям общественности, что «как бы не пытались втянуть» Белоруссию в боевые действия на территории Украины, у них нет оснований для беспокойства.
«Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом», - заявил Лукашенко.