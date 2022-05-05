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42 минуты назад

МИД Китая обратился с призывом к США

Вероника Полынина

МИД Китая назвал США инициатором и крупнейшей движущей силой украинского кризиса, передает ТАСС.

МИД Китая обратился с призывом к США
Фото: ReutersReuters

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе регулярного брифинга призвал Вашингтон обдумать свою ответственность в развитии ситуации на Украине и сотрудничать с мировым сообществом для скорейшего урегулирования конфликта.

«Я хочу подчеркнуть, что как инициатор и крупнейшая движущая сила украинского кризиса правительство США должно трезво оценить и переосмыслить свою ответственность в российско-украинском конфликте, а также работать с международным сообществом, чтобы содействовать скорейшему политическому урегулированию украинского кризиса», - заявил Чжао.

Китайский дипломат также назвал США крупнейшей «машиной по фабрикации лжи», комментируя обвинения Вашингтона в распространении Пекином «кремлевской пропаганды и дезинформации».

По его словам, Китай всегда был жертвой распространения ложных обвинений со стороны США, с начала конфликта на Украине поток американской дезинформации в адрес КНР не прекращается.

Ранее официальный представитель МИД КНР заявил, что сторонами конфликта на Украине на самом деле являются Россия и США в лице НАТО. По словам Чжао, целью США является максимальное затягивание конфликта на Украине, с тем чтобы ослабить Россию.

В мире,НАТО,
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