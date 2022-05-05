Адвокатом Шария станет защитник каталонских сепаратистов

Адвокатом украинского блогера и оппозиционера Анатолия Шария по делу об экстрадиции станет Гонсало Бойе, который защищал в суде лидеров каталонских сепаратистов после попытки провести референдум о независимости. Об этом пишет Europa Press со ссылкой на источники.

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Адвокат и сам Шарий эту информацию пока не подтвердили. Других подробностей по делу блогера собеседники агентства не сообщили.

Попытка выхода Каталонии из состава Испании произошла осенью 2017 года. В регионе по инициативе местных властей состоялся референдум, независимость поддержали более 90 процентов граждан. Лидер сепаратистов Карлес Пучдемон, которого защищал Бойе, сбежал за пределы страны.

Анатолия Шария задержали в Испании 5 мая. Этот факт подтвердила местная полиция и Служба безопасности Украины. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде.