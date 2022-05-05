Великобритания прекратила считать Мосбиржу биржей

О том, что власти Великобритании планируют отозвать у Московской биржи статус признанной стало известно 19 апреля. Планируется, что такая мера лишит инвесторов части преимуществ, касающихся налогов. Отказ считать Мосбиржу признанной это «ясный сигнал» о том, что о новых инвестициях в Россию речи быть не может, отмечалось в заявлении представителя Минфина страны.