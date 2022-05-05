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1 час назад

Великобритания прекратила считать Мосбиржу биржей

Lenta.ru

Британская налоговая служба прекратила признавать статус Московской биржи с 5 мая. Об этом говорится на сайте ведомства.

Великобритания прекратила считать Мосбиржу биржей
Фото: REUTERSREUTERS

О том, что власти Великобритании планируют отозвать у Московской биржи статус признанной стало известно 19 апреля. Планируется, что такая мера лишит инвесторов части преимуществ, касающихся налогов. Отказ считать Мосбиржу признанной это «ясный сигнал» о том, что о новых инвестициях в Россию речи быть не может, отмечалось в заявлении представителя Минфина страны.

Московская биржа начнет перенимать иранский опыт жизни и функционирования фондового рынка под санкциями, рассказал ранее управляющий директор площадки Кирилл Петров.

«В Иране крупнейшая биржа — это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний. В условиях сорокалетних санкций этот рынок полностью замкнут на себе», — пояснил он.

Общение с представителями Тегеранской биржи Петров назвал первым обменом опытом:

«Потому что, понятно, там достаточно специфический рынок, закрытая экономика, отсутствует конвертация риала».

Иран заинтересован в российских инвестициях, которые теперь будет проще проводить из-за наложенных на Россию санкций, сказал он.

В мире,Кирилл Петров,Московская биржа,
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