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1 час назад

Спасение пса из горящего дома попало на видео

Александр Кузьмин

Хозяева спасли своего пса из горящего дома, уговорив прыгнуть в окно. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента добра».

На опубликованных кадрах видно, как стоящие возле дома мужчины подбадривают четвероногого питомца.

«Чарли, давай! Давай, дружок!» – кричат животному люди.

В итоге пес отважился выпрыгнуть из окна. Судя по видео, он получили несколько ожогов.

«Он очень боялся и скулил, но в итоге доверился людям и выпрыгнул. Чарли получил несколько ожогов спины и хвоста, но сильно не поранился. Сейчас с ним все хорошо!» – уточняет источник.

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