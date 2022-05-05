Спасение пса из горящего дома попало на видео

Хозяева спасли своего пса из горящего дома, уговорив прыгнуть в окно. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента добра».
На опубликованных кадрах видно, как стоящие возле дома мужчины подбадривают четвероногого питомца.
«Чарли, давай! Давай, дружок!» – кричат животному люди.
В итоге пес отважился выпрыгнуть из окна. Судя по видео, он получили несколько ожогов.
«Он очень боялся и скулил, но в итоге доверился людям и выпрыгнул. Чарли получил несколько ожогов спины и хвоста, но сильно не поранился. Сейчас с ним все хорошо!» – уточняет источник.