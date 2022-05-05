В Алма-Ате переименовали акцию «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в этом году в Алма-Ате под новым названием – «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»). Об этом со ссылкой на представителей общественных организаций пишет «Sputnik Казахстан».
При этом, по их словам, формат шествия в честь казахстанцев-участников Великой Отечественной войны не изменится.
«9 мая от Парка культуры и отдыха начнется акция «Поклонимся героям». Горожане, которые хотят выйти с фотографиями своих близких, могут прийти с 9 до 10 утра. Там будут собираться люди. И потом, в рамках общего мероприятия города, возложить цветы у Вечного огня», - рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Алма-Аты председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.
Он также призвал не политизировать праздник 9 мая, подчеркнув, что «пиариться можно в другие 364 дня в году».
Помимо шествия в Алма-Ате планируется проведение около 40 мероприятий. Также разработан специальный план социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и приравненных к ним.
Ранее стало известно, что в США запретили проведение шествия «Бессмертный полк». Было запрещено и традиционное возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил, что власти Ирландии также отозвали разрешение на проведение шествия в этом году.