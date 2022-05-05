В Алма-Ате переименовали акцию «Бессмертный полк»

«9 мая от Парка культуры и отдыха начнется акция «Поклонимся героям». Горожане, которые хотят выйти с фотографиями своих близких, могут прийти с 9 до 10 утра. Там будут собираться люди. И потом, в рамках общего мероприятия города, возложить цветы у Вечного огня», - рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Алма-Аты председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.