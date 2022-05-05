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1 час назад

Мариуполю пообещали восстановление

Вероника Полынина

Жители Мариуполя не останутся один на один со своими проблемами. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин после визита в Мариуполь первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Мариуполю пообещали восстановление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пушилина, на встрече с Кириенко и Турчаком жители Мариуполя «задавали много вопросов» о восстановлении города, организации учебы и отдыха детей.

«Город обязательно восстановим — на помощь придет вся Россия. Дети летом отдохнут в здравницах РФ, в том числе крымских. А пока они получили в подарок «Азбуку Донбасса» и наперебой засыпали своим вопросам. Эти детки никогда больше не должны знать ужасов войны», - написал Пушилин в телеграм-канале.

Ранее Пушилин назвал совместную поездку по Донбассу с Кириенко и Турчаком насыщенной и рассказал, что они посетили завод имени Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России», церемонию открытия памятника бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе, пообщались с ветеранами ВОВ, а также побывали в Волновахе и на химико-металлургическом заводе в поселке Донское.

«И везде общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда», - написал Пушилин.

В мире,Денис Пушилин,Сергей Кириенко,Андрей Турчак,Администрация Президента РФ,Единая Россия,
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