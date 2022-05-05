Украинский блогер Анатолий Шарий, задержанный в Испании, отпущен под подписку о невыезде. Об этом в четверг заявил бывший депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

"По моей информации, Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции", - написал он в своем Telegram-канале.

Официальной информации об этом от правоохранительных органов Украины или Испании на данный момент не поступало.

В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Анатолий Шарий был задержан в Испании 4 мая. Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах Испании сообщил, что Шарий был задержан в Таррагоне сотрудниками национальной полиции на основании международного ордера на арест. По его информации, теперь блогер должен предстать перед испанским судом, который может избрать в отношении него меру пресечения.

Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что процедура экстрадиции Шария будет начата в ближайшее время. Вместе с тем, источники издания "Сегодня" в правоохранительных органах заявляют, что экстрадиция, как правило, "осуществляется в промежутке времени около двух недель - месяца". Кроме того, по данным источников, к розыску блогера имел отношение Интерпол.