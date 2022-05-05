В Херсонской области назвали регион «исконно русской территорией»

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал регион «исконно русской территорией». Об этом он заявил в программе «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

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«Херсонская область, как исконно русская территория, освобождена от засилья нацизма и фашизма, независимо от всех страшных угроз, которые льются со стороны украинской власти, которая всячески не хочет признать состоявшийся исторически справедливый факт», - заявил Стремоусов.

По его словам, местные жители поддерживают действия российской армии. Сомневающиеся граждане перестали колебаться после того, как российские военные уничтожили украинскую установку комплекса «Точка-У», из которой был обстрелян Херсон.

«Система ПВО сработала достаточно четко, спасла жителей города Херсона от удара. С этого момента была пройдена точка невозврата и жители Херсонщины осознали, что украинская сторона вообще не воспринимает мирный город Херсон и мнение людей», - заявил Стремоусов.

Он отметил, что ракетный удар был нанесен «в отместку, что люди не вышли по указке украинских властей на акцию протеста».