В Херсонской области назвали регион «исконно русской территорией»

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал регион «исконно русской территорией». Об этом он заявил в программе «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
«Херсонская область, как исконно русская территория, освобождена от засилья нацизма и фашизма, независимо от всех страшных угроз, которые льются со стороны украинской власти, которая всячески не хочет признать состоявшийся исторически справедливый факт», - заявил Стремоусов.
По его словам, местные жители поддерживают действия российской армии. Сомневающиеся граждане перестали колебаться после того, как российские военные уничтожили украинскую установку комплекса «Точка-У», из которой был обстрелян Херсон.
«Система ПВО сработала достаточно четко, спасла жителей города Херсона от удара. С этого момента была пройдена точка невозврата и жители Херсонщины осознали, что украинская сторона вообще не воспринимает мирный город Херсон и мнение людей», - заявил Стремоусов.
Он отметил, что ракетный удар был нанесен «в отместку, что люди не вышли по указке украинских властей на акцию протеста».
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область Украины 15 марта. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радио. Накануне Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время в области запретят Facebook, Instagram (соцсети запрещены в РФ, принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) и «другие группы, дискредитирующие даже своими названиями регион и выступающие как экстремистские организации».