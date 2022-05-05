Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал «абсолютно неприемлемыми» объявленные Россией санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

По его словам, ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на стороне Москвы.

«Это Россия, которая обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию», — заявил Кисида.

Аналогичное мнение выразил и министр обороны Японии Нобуо Киси. Он отметил, что подобные заявления России могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».

Россия ввела запрещающие въезд в страну санкции в отношении премьер-министра Японии Фумио Кисиды и еще 62 граждан этой страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

"Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы, - говорится в тексте заявления. - Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны".

В дипведомстве отметили, что Токио предпринимает практические шаги, которые нацелены "на демонтаж добрососедских связей", нанесение ущерба экономике и международному авторитету России.

В МИД РФ указали, что с учетом такой линии Токио и введенных правительством Японии персональных санкций против россиян, включая высшее руководство страны, принято решение о бессрочном запрете на въезд в РФ 63 граждан Японии, в числе которых Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИД Ёсимаса Хаяси, руководитель Минобороны Нобуо Киси и некоторые другие высокопоставленные представители. Полный список размещен на сайте МИД России.

Япония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции подпали в общей сложности более 500 человек, включая представителей руководства страны, чиновников и бизнесменов. Помимо этого, Япония заморозила активы банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка "Россия", Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 300 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Кроме того, введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей ценой более 6 млн иен (около $49 тыс.).

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в последнее время Япония предприняла недружественные шаги в отношении России. Так он объяснил запрет на въезд в Россию премьер-министру Японии Фумио Кисиде, пишут «Известия».

Кроме того, запрет на въезд в страну не только главе правительства, но и министру иностранных дел Японии Ёсимасе Хаяси, а также ряду других чиновников расценивается как предупреждение российского МИД, добавил зампредседателя комитета Госдумы.

По словам Чепы, это ответные шаги на действия, направленные против России.

«Как это скажется на дальнейших отношениях, надо будет выстраивать абсолютно новые отношения, прежних уже не будет», — заключил депутат.

Россия больше не будет ввести с Японией переговоры о мирном договоре из-за того, что Токио присоединился к санкциям США и ЕС из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил МИД РФ. По словам министерства, Москва не может обсуждать подписание такого важного документа со страной, которая заняла откровенно недружественную позицию и стремится нанести ущерб российским интересам.

Дипломаты объявили и о других мерах в отношении Японии:

прекратятся безвизовые поездки японцев на российские Курильские острова;

Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах;

Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнёра Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», — заявили в МИД РФ.

Ранее Россия включила Японию в список недружественных стран из-за того, что Токио вслед за США и Евросоюзом ввёл антироссийские санкции. В середине марта «Секрет» писал, что Япония лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле.

История вопроса

Россия и Япония не подписали официальный мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спорных территориальных вопросов, которые касаются островов в западной части Тихого океана — Южных Курил. Токио претендует на острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп и считает их возвращение в состав страны необходимым условием заключения мирного договора с Россией.

Москва же не признаёт притязания Японии на острова, считая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам. Состояние войны между СССР и Японией было прекращено в 1956 году. Стороны тогда подписали Совместную декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Шикотан и Хабомаи, но только после заключения мирного договора.

После распада СССР Токио постоянно поднимал вопрос о заключении мирного договора и решении ситуации с островами. В 2016 году президент России Владимир Путин поддержал безвизовый въезд для японцев на южные Курилы — там есть могилы их родственников.

Российский лидер также договорился с тогдашним премьером Японии Синдзо Абэ о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Однако из этого ничего так и не вышло. В мае 2020-го, то есть уже в разгар пандемии коронавируса, Москва и Токио условились только согласовать повестку консультаций по данному вопросу.

Россия пытается переложить на Японию ответственность за ухудшение двусторонних отношений, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. Он подчеркнул, что в Токио считают это неприемлемым, передаёт ТАСС.

Он отметил, что к ухудшению российско-японских отношений привела спецоперация на Украине.

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Несмотря на это российская сторона пытается переложить ответственность на Японию — и это совершенно неприемлемо, — сказал генсек.

Комментируя отмену безвизовых поездок граждан Японии на южную часть Курильских островов, Мацуно заявил, что в Токио понимают чувства бывших японских жителей региона и хотят каким-либо образом поспособствовать улучшению ситуации. Однако с учётом ситуации на Украине речи о переговорах с Москвой по вопросу возобновления таких поездок пока быть не может.

Ранее сообщалось, что Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» южные Курильские острова как «незаконно оккупированные». Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов предложил японской стороне «заткнуть рот раз и навсегда» по теме принадлежности Курил. Он заявил, что нельзя пересматривать итоги Великой Отечественной войны, согласно которым Токио — «побеждённая сторона».

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба обсудили перспективы ужесточения санкций Запада в отношении России, а также ход противодействия односторонним попыткам изменить статус-кво в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил в среду по итогам встречи Блинкена и Акибы руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Как он уточнил, переговоры сторон состоялись во вторник. В тот же день встречу с Акибой провел в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как говорится в распространенном Прайсом письменном заявлении, Блинкен и Акиба "обсудили, как лучше всего сотрудничать [Вашингтону и Токио], чтобы навязать дальнейшие издержки России <...>" в связи с проведением ею специальной военной операции на Украине, провозгласили поддержку "базовых принципов свободы, самоопределения и суверенитета".

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"Они также сверили часы применительно к усилиям, нацеленным на укрепление мира и стабильности в регионах Индийского и Тихого океанов, а также на противодействие односторонним попыткам изменить статус-кво [в данных точках земного шара]", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, согласно изложенной им информации, Блинкен и Акиба рассмотрели возможности "расширения экономического сотрудничества [Соединенных Штатов и Японии] и укрепления основанного на правилах международного порядка". При этом они приветствовали усилия по укреплению трехстороннего взаимодействия Вашингтона, Токио и Сеула, призванного "поддержать полную денуклеаризацию Корейского полуострова и иные общие цели", подчеркнул Прайс.

Наконец, добавил он, Блинкен и Акиба выразили уверенность в "важности американо-японского альянса" и "предстоящего саммита Quad (объединение Австралии, Индии, США и Японии - прим. ТАСС) для поддержания инклюзивных, свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов". Саммит Quad пройдет в Токио в конце мая.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ходе поездки в США сообщил журналистам, что Токио не намерен немедленно отказываться от импорта нефти из России в качестве возможной санкционной меры.

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"У Японии ограничены ресурсы, нам будет сложно немедленно стать в один ряд с другими странами [в вопросе отказа от российской нефти]", - передает в четверг слова главы ведомства агентство Kyodo.

Согласно информации газеты Asahi, Хагиуда также призвал власти США увеличить объемы производства СПГ. Кроме того, он предложил оказать государственную поддержку японским компаниям, вовлеченным в производство этого ресурса на американском рынке.

По официальным данным, доля России в поставках нефти в Японию составляет 3,6%, СПГ - 8,8%.

Евросоюз готовится ввести шестой пакет санкций против РФ, который в том числе подразумевает поэтапный отказ от российской нефти. По информации дипломатических источников и европейских СМИ, Еврокомиссия предложила странам ЕС отказаться от импорта сырой российской нефти через полгода, а от импорта нефтепродуктов - в 2023 году. Также ожидаются разные условия отказа от танкерной и трубопроводной нефти.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится со своим японским коллегой Фумио Кисидой в Лондоне, где они, как ожидается, обсудят возможности азиатских стран диверсифицировать поставки нефти, чтобы снизить энергетическую зависимость от российских энергоносителей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Оба лидера также намерены обсудить новый военный пакт о совместном сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Ожидается, что двусторонние встречи будут посвящены незаконному вторжению России на Украину и тому, как международные альянсы могут продолжать оказывать максимальное давление на режим президента Путина», — говорится в заявлении правительства Великобритании.

В Японии опасаются вторжения России, в ходе которого развернется битва между Москвой и Токио за остров Хоккайдо. С таким заявлением выступил японский геренал Юки Ямасита на страницах портала Shukan Gendai.

«Вторжение России на Хоккайдо — это та чрезвычайная ситуация, к которой необходимо готовиться уже сейчас. В центре сценария такого нападения находится острое противостояние между Соединенными Штатами и Россией. При дальнейшем усилении градуса этого противостояния важнейшим его театром становится акватория Охотского моря, которое омывает Хоккайдо с северо-востока», — заявил генерал Ямасита (цитата по ИноСМИ).

Журналисты Shukan Gendai со своей стороны отмечают, что никто не может предугадать дальнейшие действия России, поэтому для Токио логично рассматривать Москву как потенциального соперника. В качестве аргументов в пользу этой точки зрения приводятся решение властей России объявить Японию «недружественной страной», а также заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о притязаниях Москвы на остров Хоккайдо.

Соответствующее заявление Миронова было опубликовано на официальном сайте партии 1 апреля. В заявлении главы партии говорилось, что «любая страна при желании может выдвинуть территориальные претензии к соседу».

«По мнению ряда экспертов, Россия имеет все права на остров Хоккайдо. Эту тему в Москве на официальном уровне до сих пор не затрагивали, однако сейчас невозможно сказать, куда заведет Токио курс на конфронтацию и как на это придется реагировать России», — отмечал он.