В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
32 минуты назад

Британцы напомнили о бомбардировках Сербии и поддержали Россию

Алиса Селезнёва

Читатели британской газеты Daily Express вспомнили о бомбардировках Сербии, заявили о необходимости «остановить НАТО» и поддержали требование России о нерасширении альянса на восток. Их слова приводит РИА Новости.

Британцы напомнили о бомбардировках Сербии и поддержали Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

После начала российской военной операции на Украине президент Сербии Александр Вучич осудил западные страны за избирательную мораль, напомнив о бомбардировках своей страны в 1999 году. Тогда страны НАТО начали бомбить Союзную Республику Югославия, состоявшую в то время из Сербии и Черногории. Причиной нападения были названы этнические чистки в косовской автономии.

Британцы напомнили, что Североатлантический альянс, который сейчас пытается играть роль миротворца на Украине, виновен в гибели множества мирных жителей.

«Украина не член НАТО, почему НАТО вмешивается? НАТО миротворец? Это что, новый анекдот? Америка не правит миром», - заявил пользователь под ником Charlie.K.

По мнению читателей британского издания, именно на западных странах лежит ответственность за то, что происходит с Украиной.

«Если бы Украина оставалась нейтральной страной и Запад не накачивал ее оружием, этого конфликта не случилось бы», «Расширение НАТО — серьезная агрессия, и нужно это остановить», - уверены они.

После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО срочно принять его страну в состав организации, однако позднее констатировал, что нужно признать невозможность вступления в Североатлантический альянс. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что было ошибкой обещать Украине членство в НАТО.

В мире,Жозеп Боррель,Александр Вучич,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители