Читатели британской газеты Daily Express вспомнили о бомбардировках Сербии, заявили о необходимости «остановить НАТО» и поддержали требование России о нерасширении альянса на восток. Их слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

После начала российской военной операции на Украине президент Сербии Александр Вучич осудил западные страны за избирательную мораль, напомнив о бомбардировках своей страны в 1999 году. Тогда страны НАТО начали бомбить Союзную Республику Югославия, состоявшую в то время из Сербии и Черногории. Причиной нападения были названы этнические чистки в косовской автономии.

Британцы напомнили, что Североатлантический альянс, который сейчас пытается играть роль миротворца на Украине, виновен в гибели множества мирных жителей.

«Украина не член НАТО, почему НАТО вмешивается? НАТО миротворец? Это что, новый анекдот? Америка не правит миром», - заявил пользователь под ником Charlie.K.

По мнению читателей британского издания, именно на западных странах лежит ответственность за то, что происходит с Украиной.

«Если бы Украина оставалась нейтральной страной и Запад не накачивал ее оружием, этого конфликта не случилось бы», «Расширение НАТО — серьезная агрессия, и нужно это остановить», - уверены они.