Задержания на акции протеста в Ереване попали на видео

В Ереване полиция начала задерживать участников массой акции протеста. Кадры с места событий оказались в распоряжении Telegram-канала SHOT.

Требующие отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна активисты перекрывают центральные улицы столицы Армении. Накануне стало известно, что несогласные с политикой Пашиняна протестующие заблокировали движение на киевском мосту, используя при этом бетономешалки.