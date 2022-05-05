Задержания на акции протеста в Ереване попали на видео

В Ереване полиция начала задерживать участников массой акции протеста. Кадры с места событий оказались в распоряжении Telegram-канала SHOT.
Требующие отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна активисты перекрывают центральные улицы столицы Армении. Накануне стало известно, что несогласные с политикой Пашиняна протестующие заблокировали движение на киевском мосту, используя при этом бетономешалки.
Как сообщается в СМИ, оппозиционеры проводят акции с 25 апреля. Масштабные шествия демонстрантов начались с 1 мая.