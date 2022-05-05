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44 минуты назад

Бразилия одобрила молнупиравир для лечения ковида

ТАСС

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) в среду зарегистрировало препарат молнупиравир для лечения заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бразилия одобрила молнупиравир для лечения ковида
Фото: ТАССТАСС

"Руководство Anvisa в среду, 4 мая, разрешило экстренное применение препарата молнупиравир компании Merck Sharp & Dohme для лечения COVID-19", - говорится на сайте фармакологического регулятора. Отмечается, что данное лекарство ранее было одобрено регуляторами США, ЕС, Японии, Великобритании, Австралии, а также Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и уже используется в 17 странах.

Препарат будет назначаться взрослым пациентам с ковидом, у которых имеется повышенный риск ухудшения состояния и развития тяжелой формы заболевания и которым не требуется искусственная вентиляция легких и не подходят другие варианты лечения. Отмечается, что он противопоказан беременным и кормящим поскольку в высоких дозах может представлять риск развитию плода.

Молнупиравир - экспериментальный противовирусный препарат, разработанный американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics для лечения гриппа. Лекарство проявляет свое противовирусное действие за счет ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Было доказано, что препарат также активен в отношении ряда коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2. Некоторые эксперты, как отмечают американские СМИ, ставят под сомнение эффективность и безопасность этого средства.

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