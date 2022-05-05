Япония назвала санкции России «абсолютно неприемлемыми»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал «абсолютно неприемлемыми» объявленные Россией санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

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По его словам, ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на стороне Москвы. «Это Россия, которая обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию», — заявил Кисида.

Аналогичное мнение выразил и министр обороны Японии Нобуо Киси. Он отметил, что подобные заявления России могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».