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59 минут назад

Япония назвала санкции России «абсолютно неприемлемыми»

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал «абсолютно неприемлемыми» объявленные Россией санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Япония назвала санкции России «абсолютно неприемлемыми»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на стороне Москвы. «Это Россия, которая обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию», — заявил Кисида.

Аналогичное мнение выразил и министр обороны Японии Нобуо Киси. Он отметил, что подобные заявления России могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».

Ранее власти запретили въезд на территорию России премьер-министру Японии Фумио Кисиде, главе японского МИД Ёсимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси, и ряду других высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей науки. Всего в список попали 63 гражданина Японии.

В мире,Нобуо Киси,
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