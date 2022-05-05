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59 минут назад

В США ответили на обвинения в помощи Украине в убийстве российских офицеров

Lenta.ruиещё 8

Совет национальной безопасности (СНБ) США назвал безответственными утверждения о том, что Вашингтон помогает Киеву убивать российских офицеров. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителя СНБ Эдриэнна Уотсона.

В США ответили на обвинения в помощи Украине в убийстве российских офицеров
Фото: REUTERSREUTERS

«Соединенные Штаты предоставляют разведывательные данные о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы не предоставляем разведданные с намерением убить российских генералов», — подчеркнул он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщила, что Вашингтон предоставил Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. По информации издания, Соединенные Штаты передают Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.

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