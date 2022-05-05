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12 минут назад

Япония решила не отказываться от импорта российской нефти немедленно

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ходе поездки в США сообщил, что Токио не намерен немедленно отказываться от импорта нефти из России в качестве возможной санкционной меры.

Япония решила не отказываться от импорта российской нефти немедленно
Фото: ReutersReuters

«У Японии ограничены ресурсы, нам будет сложно немедленно стать в один ряд с другими странами [в вопросе отказа от российской нефти]», – передает ТАСС со ссылкой на Kyodo слова министра.

Согласно информации Asahi, Хагиуда также призвал власти США увеличить объемы производства СПГ. Кроме того, он предложил оказать государственную поддержку японским компаниям, вовлеченным в производство этого ресурса на американском рынке.

По официальным данным, доля России в поставках нефти в Японию составляет 3,6%, СПГ – 8,8%.

Напомним, Япония запретила импорт ряда товаров из России. Запрет на импорт коснется 38 товаров, включая водку, вино и пиво, автомобили и мотоциклы, а также бревна, щепу и доски.

До этого страна запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и расширила другие санкции против России в связи с ситуацией на Украине.

Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.

Российские власти запретили въезд в страну премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИД страны Есимасе Хаяси, в список попали и другие должностные лица Японии.

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