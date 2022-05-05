Буква «Z» на щитах с украинскими флагами появилась на видео в Словакии

На одной из автомагистралей в Словакии на щитах с украинскими флагами появилась буква «Z», нарисованная краской. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

На видео можно заметить, что “художникам” пришлось приложить особые усилия, поскольку баннеры находятся довольно высоко и их очень много. Предполагается, что без спецтехники не обошлось. Стоит отметить в Министерстве обороны дали свое объяснение, что означают буквы Z и V. Оказалось, что Z означает «За победу», а V - «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».