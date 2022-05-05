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1 час назад

Северная Корея отправила офисных работников на поля из-за угрозы голода

Lenta.ruиещё 1

Северная Корея отправила работников офисов и фабрик в сельскохозяйственные районы страны, пострадавшие от засухи. Таким образом правительство пытается предотвратить возможную нехватку продовольствия на фоне мирового кризиса, сообщает Reuters со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

Северная Корея отправила офисных работников на поля из-за угрозы голода
Фото: EPAEPA

Страна переживает длительную засуху — в апреле температура была выше нормы на 2,3 градуса Цельсия, а месячный уровень осадков упал на 44 процента. Правительство обеспокоено угрозой голода. Сельскохозяйственные районы КНДР уязвимы к погодным бедствиям, так как стране не хватает мощностей системы ирригации и другой необходимой инфраструктуры. Любые природные катаклизмы, такие как засуха и наводнения, могут нанести серьезный ущерб экономике Северной Кореи, которая и так находится под международными санкциями.

По данным северокорейской газеты, которую цитирует Reuters, правительство и работники по всей стране объединили усилия, чтобы доставить необходимые ирригационное оборудование в поля в засушливых районах страны. Кроме того, молодежные бригады ввели в эксплуатацию водные пути в восточном портовом городе Хамхын в рамках кампании по модернизации и расширению ирригационных сооружений. Также в городах Анджу и Кэчхон при участии местного населения были созданы пруды, добавлены удобрения к посевам и отправлена на фермы необходимая техника для доставки воды.

Санкции против Северной Кореи были введены в 2006 году после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия. С тех пор экономика КНДР стала изолированной от всего мира. По данным ООН, на фоне ситуации вокруг Украины в мире усилилась угроза голода. В марте организация призвала КНДР открыть свои границы для материальной помощи местному населению.

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