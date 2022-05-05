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58 минут назад

Экс-президент Бразилии да Силва: Зеленский вместо переговоров играет в "спектакле"

Газета.Ru

Экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел войны с Россией, иначе он вел бы переговоры о мире, передает РИА "Новости".

Экс-президент Бразилии: Зеленский вместо переговоров играет в "спектакле"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, Зеленский "днем и ночью" появляется на телевидении, ему аплодируют, когда он выступает, общественность подбадривает его, и в результате "он думает, что он вишенка на вашем торте".

"Он как будто часть спектакля. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведет политическую кампанию", - заявил да Силва.

Политик указал, что в то же время люди разжигают ненависть к президенту России Владимиру Путину, однако "это не решение проблемы", а с Зеленским нужно вести "серьезный разговор".

Ранее в Великобритании назвали пять слов, которыми Зеленский мог остановить войну, но не сделал этого и так и не стал независимым государственным деятелем.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Парламент Великобритании,
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