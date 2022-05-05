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24 минуты назад

WP: представление США о России как об изгое столкнулось с непониманием их партнеров

ТАСС

Представление американских властей о России как о международном изгое столкнулось с реальностью в виде отказа их партнеров следовать этой линии. Такое мнение содержится в опубликованной в среду статье газеты "Вашингтон пост".

WP: представление США о РФ как об изгое столкнулось с непониманием их партнеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Постоянные представления США о России как о международном "изгое" на полной скорости налетели на реальность: не все партнеры Вашингтона готовы демонстративно избегать бывшую сверхдержаву, обладающую ядерным оружием. И в процессе они создали дипломатическую головную боль для президента [США Джо] Байдена", - отмечается в статье. В ней говорится о том, что американский лидер хочет исключить Россию из Группы двадцати (G20), но "сталкивается с сопротивлением со стороны других лидеров".

По словам президента Индонезии, которая принимает саммит, Джоко Видодо, российский лидер Владимир Путин приглашен на встречу. Именно здесь, по мнению издания, у "Байдена возникают сложности": "примет ли он участие в саммите с мировым лидером", которого оскорблял последнее время. "Вашингтон пост" подчеркивает, что решение Видодо "не шокировало Вашингтон". Издание поясняет, что в G20 входят Индия, Китай, Саудовская Аравия и ЮАР, которые "проявили определенную степень сопротивления" призывам Вашингтона вводить санкции против Москвы.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможном формате участия Путина во встрече лидеров "двадцатки", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал, что "пока таких решений нет". Ранее американские СМИ сообщали, что США просили Индонезию не приглашать Россию на саммит, который состоится в ноябре на индонезийском острове Бали.

В мире,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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