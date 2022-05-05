WP: представление США о РФ как об изгое столкнулось с непониманием их партнеров

Представление американских властей о России как о международном изгое столкнулось с реальностью в виде отказа их партнеров следовать этой линии. Такое мнение содержится в опубликованной в среду статье газеты "Вашингтон пост".

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"Постоянные представления США о России как о международном "изгое" на полной скорости налетели на реальность: не все партнеры Вашингтона готовы демонстративно избегать бывшую сверхдержаву, обладающую ядерным оружием. И в процессе они создали дипломатическую головную боль для президента [США Джо] Байдена", - отмечается в статье. В ней говорится о том, что американский лидер хочет исключить Россию из Группы двадцати (G20), но "сталкивается с сопротивлением со стороны других лидеров".

По словам президента Индонезии, которая принимает саммит, Джоко Видодо, российский лидер Владимир Путин приглашен на встречу. Именно здесь, по мнению издания, у "Байдена возникают сложности": "примет ли он участие в саммите с мировым лидером", которого оскорблял последнее время. "Вашингтон пост" подчеркивает, что решение Видодо "не шокировало Вашингтон". Издание поясняет, что в G20 входят Индия, Китай, Саудовская Аравия и ЮАР, которые "проявили определенную степень сопротивления" призывам Вашингтона вводить санкции против Москвы.