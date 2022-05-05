В Эстонии обратились к ЕС по поводу санкций против РФ

"Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций", - сказала она.