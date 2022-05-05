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29 минут назад

Глава МИД Эстонии призвала ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России

Газета.Ruиещё 3

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

В Эстонии обратились к ЕС по поводу санкций против РФ
Фото: @eliimets/Twitter@eliimets/Twitter

"Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом санкций против России к концу недели или к 9 мая. До этого сообщалось, что 4 мая Евросоюз представит шестой пакет санкций против России.

В частности, в нем говорится о том, чтобы страны — члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и перестали покупать российскую нефть к концу этого года. Новый пакет санкций также предполагает исключение ряда российских банков из системы обмена платежными сообщениями Swift.

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