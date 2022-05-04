Псаки: «США хотят победы Украины»

США сделают все возможное для поддержки военного потенциала Украины и для усиления ее позиций на переговорах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
«Мы говорили, что хотим победы Украины, мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность, наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров. Такова наша роль», - сказала Псаки на брифинге.
По словам представителя Белого дома, Вашингтон продолжит поддерживать предпринимаемые Киевом усилия для достижения успехов за столом переговоров или на поле боя.
28 апреля палата представителей США проголосовала за принятие программы ленд-лиза для Украины. Аналогичная программа действовала во время Второй Мировой войны и позволяла США поставлять союзникам боеприпасы, продовольствие и лекарства. Закон позволит поставлять Украине оружие безвозмездно - при условии, что за него заплатят позже. Президент США должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.