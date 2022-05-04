Псаки: «США хотят победы Украины»

США сделают все возможное для поддержки военного потенциала Украины и для усиления ее позиций на переговорах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Мы говорили, что хотим победы Украины, мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность, наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров. Такова наша роль», - сказала Псаки на брифинге.

28 апреля палата представителей США проголосовала за принятие программы ленд-лиза для Украины. Аналогичная программа действовала во время Второй Мировой войны и позволяла США поставлять союзникам боеприпасы, продовольствие и лекарства. Закон позволит поставлять Украине оружие безвозмездно - при условии, что за него заплатят позже. Президент США должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.