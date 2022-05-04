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58 минут назад

Жители Словакии нанесли символ Z на плакаты с флагом Украины

Елена Прошина

В Словакии местные жители нанесли символ Z на плакаты, изображающие флаги Украины. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на портал «Украина.ру».

Жители Словакии нанесли символ Z на плакаты с флагом Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ФАН, символ Z появился на плакатах с флагом Украины на одной из дорог Словакии. При этом точно в материале не говорится, кто именно решил переделать изображение.

Предполагается, что некоторые жители Словакии таким образом решили поддержать военную спецоперацию России на Украине.

Ранее в Софии участники мероприятия против поставки оружия Украине, за прекращение боевых действий и болгарский нейтралитет прервали акцию, на которой планировалось закрыть украинскими и болгарскими флагами памятник Советской армии.

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