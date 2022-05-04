Жители Словакии нанесли символ Z на плакаты с флагом Украины

В Словакии местные жители нанесли символ Z на плакаты, изображающие флаги Украины. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на портал «Украина.ру».
По данным ФАН, символ Z появился на плакатах с флагом Украины на одной из дорог Словакии. При этом точно в материале не говорится, кто именно решил переделать изображение.
Предполагается, что некоторые жители Словакии таким образом решили поддержать военную спецоперацию России на Украине.
Ранее в Софии участники мероприятия против поставки оружия Украине, за прекращение боевых действий и болгарский нейтралитет прервали акцию, на которой планировалось закрыть украинскими и болгарскими флагами памятник Советской армии.