Госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом, у него легкое течение болезни. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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"ПЦР-тест госсекретаря Энтони Блинкена сегодня днем показал положительный результат на COVID-19", - говорится в заявлении.

Прайс отметил, что Блинкен уже "несколько дней" не встречался с президентом Джо Байденом лично.

"Президент не считается близким контактом в соответствии с инструкциями Центров по контролю и профилактике заболеваний", - добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

По его словам, у Блинкена отмечаются "только легкие симптомы" болезни.

"Госсекретарь будет находиться в изоляции дома и продолжит работать в онлайн-формате", - говорится в заявлении.