В Швеции возник политический раскол по вопросу вступления в НАТО

В Швеции возник политический раскол из-за позиции женского крыла правящей Cоциал-демократической партии (SSKF) против возможного вступления страны в НАТО. Об этом сообщила лидер партии, министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл. Ее слова приводит Svenska Dagbladet.

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«Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», — сказала политик.

Страндхалль подчеркнула, что у ее фракции долгая история борьбы за мир и разоружение.