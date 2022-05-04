Европарламент призвал к «глубокому реформированию» Евросоюза

Европарламент принял резолюцию с призывом провести глубокую реформу Европейского союза, сообщается на сайте европейского политического органа.

Фото: Reuters Reuters

«Депутаты Европарламента поддерживают амбициозные, ориентированные на граждан предложения пленарного заседания конференции о будущем Европы по глубокому реформированию ЕС», - говорится в сообщении.

Выдвинутые на конференции «амбициозные и конструктивные предложения», как отмечается, призваны сделать Евросоюз более прозрачным, подотчетным и демократическим. Организация должна перейти к модели инклюзивного и устойчивого роста, полной реализации Европейской основы социальных прав, взять на себя ведущую роль в решении проблемы изменения климата, защите биоразнообразия и содействии устойчивости во всем мире.

Депутаты призвали наделить Европарламент правом законодательной инициативы и упразднить правило единогласия в Совете ЕС. Также в резолюции содержится предложение дать Европарламенту полномочия в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны, которые сейчас находятся в ведении национальных правительств.