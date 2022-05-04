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17 минут назад

Европарламент призвал к «глубокому реформированию» Евросоюза

Вероника Полынина

Европарламент принял резолюцию с призывом провести глубокую реформу Европейского союза, сообщается на сайте европейского политического органа.

Европарламент призвал к «глубокому реформированию» Евросоюза
Фото: ReutersReuters

«Депутаты Европарламента поддерживают амбициозные, ориентированные на граждан предложения пленарного заседания конференции о будущем Европы по глубокому реформированию ЕС», - говорится в сообщении.

Выдвинутые на конференции «амбициозные и конструктивные предложения», как отмечается, призваны сделать Евросоюз более прозрачным, подотчетным и демократическим. Организация должна перейти к модели инклюзивного и устойчивого роста, полной реализации Европейской основы социальных прав, взять на себя ведущую роль в решении проблемы изменения климата, защите биоразнообразия и содействии устойчивости во всем мире.

Депутаты призвали наделить Европарламент правом законодательной инициативы и упразднить правило единогласия в Совете ЕС. Также в резолюции содержится предложение дать Европарламенту полномочия в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны, которые сейчас находятся в ведении национальных правительств.

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ЕП попросил Комитет по конституционным вопросам подготовить необходимые предложения по реформированию договоров Евросоюза. После этого Европарламент должен будет предоставить предложения на рассмотрение Совета ЕС. Для принятия ряда изменений может потребоваться проведение национальных референдумов в европейских странах.

В мире,Европарламент,Совет Европы,ЕС,
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