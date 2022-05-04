В Софии прервали акцию по закрытию украинскими флагами памятника Советской армии

Участники мероприятия против поставки оружия Украине, за прекращение боевых действий и болгарский нейтралитет прервали в Софии акцию, на которой планировали закрыть украинскими и болгарскими флагами памятник Советской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.
По данным агентства, «украшение» памятника планировали провести в знак поддержки украинского народа и в качестве требования ликвидации монумента как символа тоталитаризма.
Отмечается, что на место прибыла полиция, выстроившая кордон, который разделил протестующих. На данный момент усиленные наряды с сотрудниками правоохранительных органов продолжают дежурить у памятников Советской армии, чтобы не допустить других инцидентов.