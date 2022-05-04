В Софии прервали акцию по закрытию украинскими флагами памятника Советской армии

Участники мероприятия против поставки оружия Украине, за прекращение боевых действий и болгарский нейтралитет прервали в Софии акцию, на которой планировали закрыть украинскими и болгарскими флагами памятник Советской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

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По данным агентства, «украшение» памятника планировали провести в знак поддержки украинского народа и в качестве требования ликвидации монумента как символа тоталитаризма.