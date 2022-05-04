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47 минут назад

Евросоюз согласует шестой пакет санкций до 9 мая

Елена Прошина

Евросоюз намерен согласовать шестой пакет антироссийских санкций до 9 мая. Об этом, как сообщает ТАСС, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Евросоюз согласует шестой пакет санкций до 9 мая
Фото: ReutersReuters

В новом пакете, как ожидается, будет прописан план поэтапного запрета на поставки нефти из России. К полному эмбарго Евросоюз планирует прийти в течение шести месяцев. Bloomberg отмечает, что со сроками отказа от российской нефти не соглашается Венгрия.

Кроме того, продолжаются дискуссии по поводу запрета транспортировки нефти между третьими странами. Эту тему в ходе обсуждения новых санкций подняли Греция, Мальта и Кипр.

О том, что в новый пакет антироссийских санкций войдет поэтапный отказ от российской нефти, заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, параметры нефтяного эмбарго будут известны после согласования санкционного пакета.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Чехия и Словакия не согласились со сроками введения эмбарго на российскую нефть. Обе страны заявляют, что нуждаются в трехлетнем переходном периоде, чтобы наладить поставки из других стран. Венгрия, в свою очередь, требует исключения из запрета, чтобы нефть из РФ могла поступать по трубопроводам.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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