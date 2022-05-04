Евросоюз согласует шестой пакет санкций до 9 мая

Евросоюз намерен согласовать шестой пакет антироссийских санкций до 9 мая. Об этом, как сообщает ТАСС, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

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В новом пакете, как ожидается, будет прописан план поэтапного запрета на поставки нефти из России. К полному эмбарго Евросоюз планирует прийти в течение шести месяцев. Bloomberg отмечает, что со сроками отказа от российской нефти не соглашается Венгрия.

Кроме того, продолжаются дискуссии по поводу запрета транспортировки нефти между третьими странами. Эту тему в ходе обсуждения новых санкций подняли Греция, Мальта и Кипр.

О том, что в новый пакет антироссийских санкций войдет поэтапный отказ от российской нефти, заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, параметры нефтяного эмбарго будут известны после согласования санкционного пакета.