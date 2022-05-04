У здания МИД Армении произошла потасовка

Сторонники оппозиции прорвали в среду полицейское оцепление у здания МИД Армении и водрузили флаг Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) на одном из флагштоков во дворе внешнеполитического ведомства. Трансляцию акций протеста ведут местные информационные порталы.

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Во время прорыва оцепления произошла стычка полицейских с участниками акции.

"Этим мы еще раз покажем, что Арцах - это армянская земля", - заявил один из лидеров шествия, вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

После переговоров с полицией оппозиционеры установили в здании МИД флаг Нагорно-Карабахской республики и продолжили шествие по центру Еревана.

Ранее участники протестов собрались у здания парламента, где на тот момент находился премьер-министр Пашинян, и потребовали отставки главы кабмина.