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50 минут назад

Противники Пашиняна вновь перекрыли улицы в Ереване

Lenta.ruиещё 5

Представители оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вновь перекрыли ряд улиц Еревана утром в четверг, 5 мая. Об этом сообщает онлайн-ресурс Para TV, ведущий прямые репортажи с места проведения акций.

Противники Пашиняна вновь перекрыли улицы в Ереване
Фото: ТАССТАСС

Протестующие против Пашиняна призывают граждан присоединиться к их борьбе. Информации о задержанных пока нет.

Ранее вице-спикер парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян представил план свержения премьер-министра Никола Пашиняна. Он призвал организовать акции неповиновения по всей стране. При этом, подчеркнул он, не должна пролиться кровь.

Протесты в Ереване вспыхнули в конце апреля на фоне переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном. Оппозиция считает, что договор, который премьер может подписать с представителями Баку, угрожает суверенитету государства и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

С 1 мая демонстрации в Ереване проходят ежедневно. В них участвуют тысячи несогласных. 3 и 4 мая полиция провела серию задержаний на акциях, однако митинги не прекращаются до сих пор.

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