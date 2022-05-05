Противники Пашиняна вновь перекрыли улицы в Ереване

Представители оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вновь перекрыли ряд улиц Еревана утром в четверг, 5 мая. Об этом сообщает онлайн-ресурс Para TV, ведущий прямые репортажи с места проведения акций.

Фото: ТАСС ТАСС

Протестующие против Пашиняна призывают граждан присоединиться к их борьбе. Информации о задержанных пока нет.

Ранее вице-спикер парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян представил план свержения премьер-министра Никола Пашиняна. Он призвал организовать акции неповиновения по всей стране. При этом, подчеркнул он, не должна пролиться кровь.

Протесты в Ереване вспыхнули в конце апреля на фоне переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном. Оппозиция считает, что договор, который премьер может подписать с представителями Баку, угрожает суверенитету государства и безопасности жителей Нагорного Карабаха.