Монеты стали эффективным средством борьбы с антироссийскими акциями в Турции

Прибывшие в Турцию, украинские беженцы начали расклеивать в городах антироссийские наклейки. Стикеры делали таким образом, чтобы их невозможно было отодрать от поверхностей, но турки нашли способ избавиться от них с помощью металлических лир и рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, особенно активно украинцы действуют в Анталье и Кемере. Антироссийские наклейки ежедневно появляются на столбах, стенах, дверях магазинов и офисов, автобусных остановках и пляжных лежаках.

Лучшим способом борьбы с ними оказались обычные металлические монеты: достаточно быстро проводить ее ребром по стикеру, чтобы они свободно снимались с любой поверхности.