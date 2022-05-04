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19 минут назад

Монеты стали эффективным средством борьбы с антироссийскими акциями в Турции

Елена Прошина

Прибывшие в Турцию, украинские беженцы начали расклеивать в городах антироссийские наклейки. Стикеры делали таким образом, чтобы их невозможно было отодрать от поверхностей, но турки нашли способ избавиться от них с помощью металлических лир и рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Монеты стали эффективным средством борьбы с антироссийскими акциями в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, особенно активно украинцы действуют в Анталье и Кемере. Антироссийские наклейки ежедневно появляются на столбах, стенах, дверях магазинов и офисов, автобусных остановках и пляжных лежаках.

Лучшим способом борьбы с ними оказались обычные металлические монеты: достаточно быстро проводить ее ребром по стикеру, чтобы они свободно снимались с любой поверхности.

На данный момент турки активно рекламируют этот вариант во всех социальных сетях, поскольку наклейки стали появляться не только на строениях, но и автомобилях. Полицейские Антальи уже зафиксировали несколько жалоб от местных жителей, чье имущество пострадало от украинцев.

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